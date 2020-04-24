Житель Красноярского края из мести сжег машину, но не ту

В Красноярском крае полиция задержала мужчину за поджог автомобиля. Задержанный объяснил, что хотел отомстить обидчику своего друга, но перепутал машины.

Сотрудники полиции в Канске выехали по заявлению о поджоге дорогого внедорожника, принадлежащего местному жителю.

"В ходе осмотра места происшествия, опроса очевидцев, стражи порядка выяснили, что неизвестный бросил на капот автомобиля тряпку с подсолнечным маслом, поджег ее, после чего скрылся. Сумма материального ущерба составила 1 миллион 155 тысяч рублей", — пояснили в региональном ГУ МВД.

По подозрению в поджоге задержали ранее судимого 27-летнего мужчину.

Как пояснил задержанный, таким образом он решил отомстить за своего товарища, которого обидел хозяин "Тойоты". Но, как выяснилось, владельцем машины оказался совсем другой человек.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Окончания расследования задержанный будет дожидаться в СИЗО.

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