В Наро-Фоминске от рук бандитов пострадал гражданин Египта

В Наро-Фоминске задержаны двое мужчин, которые напали на иностранца, похитили его и вымогали деньги.

Гражданина Египта двое злоумышленников подстерегли возле одного из ресторанов в Наро-Фоминске. Угрожая ножом, его усадили в машину, отобрали 450 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США.

"Затем правонарушители несколько часов незаконно удерживали потерпевшего и требовали за освобождение перевести им на счет все денежные средства, но банк заблокировал перевод. Похитив банковскую карту, злоумышленники, угрожая физической расправой, посоветовали мужчине не обращаться в полицию, после чего отпустили его", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Однако пострадавший своих похитителей не послушался, и сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали злоумышленников.

"При проведении обысков по местам временного проживания задержанных в Москве обнаружены и изъяты три мобильных телефона, банковская карта потерпевшего и банковская карта, на которую осуществлялась попытка перевода денежных средств, а также охотничий нож и автомашина, используемые при совершении преступления", — отметила официальный представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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