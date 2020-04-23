В Крыму фальшивомонетчики попались при сбыте 5-тысячных купюр

Сотрудники полиции в Симферополе задержали двух молодых людей, которые занимались сбытом поддельных денег.

Два местных жителя 32-х и 26-ти лет были задержаны при попытке сбыта поддельных купюр номиналом в 5000 рублей.

"Со слов одного из подозреваемых, подделки они получали через один из тематических интернет-сайтов. Вступив в преступный сговор со своим другом, они заказали 50 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей, уплатив за них 86 000 рублей. Указанные денежные знаки они получили через курьера службы доставки", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Часть фальшивых денег задержанным удалось сбыть на территории Симферополя, оставшиеся купюры были изъяты оперативниками в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело о сбыте заведомо поддельных денежных знаков. Молодым людям грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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