Мужчина получил пожизненный срок за убийство родных

В Амурской области 30-летний мужчина проведет остаток жизни за решеткой из-за убийства двух собственных родственников, среди которых 11-летняя девочка.

"Как установлено следствием и судом, в ночь на 7 апреля 2019 года осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения по месту своего жительства в квартире одного из домов, расположенных в селе Ивановка Ивановского района, совершил убийство своего дяди, а затем, чтобы скрыть преступление, лишил жизни 11-летнюю двоюродную сестру", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Убийцу задержали на месте преступления и доставили в больницу, потому что, сам себе он тоже нанес травмы. После оказания медицинской помощи мужчину перевели в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая, которая признала осужденного вменяемым.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы, — уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в селе Постников в Кемеровской области сгорели 15 жилых домов.