В ходе пожара сгорели больше 20 различных строений и 15 жилых домов. На место выехал губернатор Кузбасса.
Как сообщили в региональном МЧС, пожар в селе Постниково Ижморского района Кузбасса охватил территорию порядка одной тысячи квадратных метров.
Огнем было уничтожено в общей сложности более 20 строений. Из них 15 жилых домов, один дачный дом, 6 брошенных зданий и фельдшерско-акушерский пункт.
О погибших и пострадавших не сообщается. Причины пожара в настоящий момент выясняют специалисты.
На место прибыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который уточнил, что без жилья остались 36 человек. Погорельцев временно планируют разместить в местной школе-интернате, обеспечить их горячим питанием и спальными местами.
В дальнейшем будет решаться вопрос об обеспечении людей постоянным жильем.
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