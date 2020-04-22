Вечером среды, в 17:50 по местному времени и в 9:50 по Москве, у Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА "Новости” в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду в 17.50 (9.50 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 46.3 градуса северной широты и 153,7 градуса восточной долготы — в 153 километрах восточнее острова Симушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 62 километра", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
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