У Курил сегодня произошло землетрясение

Вечером среды, в 17:50 по местному времени и в 9:50 по Москве, у Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА "Новости” в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.