Трое россиян находятся на захваченном пиратами судне у берегов Бенина

Контейнеровоз Tommi Ritscher стоял на рейде города Котону и был атакован пиратами в воскресенье. Среди членов экипажа есть граждане России.

"Трое граждан России находятся на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного в воскресенье пиратами", — сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Бенине и Того.

Информацию о захвате торгового судна российское посольство в Республике Бенин и Того распространило накануне.

Однако на тот момент не было достоверно известно, есть ли среди членов экипажа граждане России.

Согласно последним данным, экипаж судна состоит из 11 человек, но в заложники пираты смогли захватить только восьмерых из них, остальным удалось укрыться в изолированных помещениях корабля.

Захваченное пиратами судно уже окружили три катера военно-морских сил Бенина, также на помощь подошел катер ВМС Нигерии. С пиратами ведутся переговоры.

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