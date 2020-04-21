Двое детей погибли при пожаре в Архангельской области

Сотрудниками СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По предварительным данным, в ночь на 21 апреля в частном деревянном доме в городе Сольвычегодске Котласского района произошел пожар.

По всей вероятности, возгорание стало результатом неосторожного обращения с огнем 7-летнего ребенка. Следствию удалось выяснить, что накануне мальчика несколько раз домочадцы ловили на том, что он поджигал разные предметы, которые успевали тушить.

"Со слов матери известно, что она с отцом детей осталась ночевать в бане, а дети в доме. Ночью их разбудила старшая дочь, которая сообщила о возгорании. Две девочки в возрасте 6-ти и 9-ти лет успели покинуть дом, мальчики 2,5 лет и 7 лет погибли," — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз.

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