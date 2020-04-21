Сотрудник школы украл с работы компьютеры, чтобы оплатить долг за ЖКУ

Работник учебного заведения в Комсомольске-на-Амуре украл из школы 12 компьютеров, вырученные от их продажи деньги он потратил на продукты и оплату услуг ЖКХ.

Обвиняемым по делу является 24-летний мужчина. В правоохранительных органах не уточнили, работал он учителем в школе или выполнял какие-то другие обязанности.

"В течение прошлого года злоумышленник под предлогом ремонта вывез из образовательного учреждения 12 персональных компьютеров и 6 жестких дисков. Похищенную технику мужчина продал через сайт объявлений. Вырученные денежные средства потратил на погашение долгов ЖКХ и продукты питания", — сообщают в региональном ГУ МВД.

Посчитали и общий ущерб, причиненный образовательному учреждению, он составил 860 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела о краже на данный момент завершено. Документы переданы в суд. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Калининграде злоумышленники украли с железнодорожного склада более двух тонн различных металлических деталей.