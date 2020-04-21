Две с половиной тонны деталей украли со склада в Калининграде

В полицию обратился бригадир базы хранения местного отделения железной дороги, он рассказал, что со склада украдено более двух тонн различных деталей.

По подозрению в совершении кражи были задержаны двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет.

В гараже одного из них и на ближайшем пункте приема металла оперативники провели обыски. Там-то и были обнаружены все украденные металлические части, которые используются для ремонта железнодорожных путей.

"Выяснено, что злоумышленники, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, проникли на территорию охраняемого склада через крышу гаража и похитили около 2,5 тонн металлолома. Своими противозаконными действиями они причинили материальный ущерб на общую сумму более 135 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Также выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже попадался в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Калуге будут судить группу молодых людей, за совершение 32 эпизодов краж и угонов автомобилей.