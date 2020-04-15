Жительницу Курска подозревают в убийстве собственной 3-месячной дочери, которая страдала заболеванием головного мозга.
Следственными органами СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Курска. Ее подозревают в убийстве собственной дочери.
Убийство произошло 14 апреля в квартире одного из домов на проспекте Кулакова города Курска.
"Осознавая, что ребенок в силу возраста находится в беспомощном состоянии, испытывая к ней личную неприязнь в связи с имеющимся у ребенка заболеванием головного мозга, совершила убийство последней путем перекрытия ей одеялом органов дыхания", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
По делу проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, — добавили в ведомстве.
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