Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Архангельске

Убийца признался следователям, что на преступление он пошел ради денег, которые ему были нужны на алкоголь и развлечения.

Тела трех женщин с признаками насильственной смерти нашли при тушении пожара в квартире дома по улице Гагарина в Архангельске.

По подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Устьянского района, который признался в совершении преступлений.

"Следствием установлено, что 3 апреля 2020 года подозреваемый приехал в город Архангельск и остановился у 83-летней дальней родственницы. Из-за того, что он стал злоупотреблять спиртными напитками, пенсионерка сделала ему замечание, между ними произошел конфликт, в ходе которого он ее задушил, после чего похитил в квартире крупную сумму денежных средств", — сообщили в Следственном комитете РФ.

Несколько дней преступник жил в квартире вместе с телом, все это время он пил

Но 11 апреля туда зашла соседка, у которой был ключ от входной двери. Мужчина задушил 77-летнюю соседку, а потом убил ножом ее 43-летнюю дочь, которая тоже зашла в квартиру узнать, в чем дело.

Из квартиры убитых соседей он забрал около 6 тысяч рублей. После чего устроил пожар в помещении, где находились тела убитых им женщин и скрылся.

Также на счету преступника два разбойных нападения в поселке Октябрьском Устьянского района, которые он совершил 13 апреля. В настоящий момент подозреваемый задержан и в ходе допроса признал свою вину.

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