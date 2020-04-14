В Калуге задержан местный житель за производство и продажу наркотиков

Ранее судимого 41-летнего местного жителя задержали за незаконное распространение синтетических и растительных наркотиков.

По месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты:

11 прозрачных брикетов с веществом зеленого цвета,

14 свертков с веществом кремового цвета,

23 бумажных свертка с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это почти 10 граммов мефедрона, более 50 граммов амфетамина и более 700 граммов марихуаны.

"По версии оперативников, злоумышленник намеревался распространить данные наркотические средства на территории областного центра бесконтактным способом путем "закладок". Часть из них была обнаружена не только на территории города Калуги, но и в Дзержинском районе", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина еще и сам выращивал марихуану, у него дома нашли четыре куста рассады конопли.

Окончания расследования подозреваемый будет дожидаться в СИЗО. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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