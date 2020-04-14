Угнанный 18 лет назад в Москве автомобиль нашли в Иркутске

В Иркутской области сотрудники полиции нашли автомобиль, который числился в угоне уже 18 лет. Угнанный Land Cruiser вернут хозяину.

Угнанную машину вычислили во время постановки на учет в Иркутске. Сотрудники полиции заподозрили, что номера узлов и агрегатов одной из машин могли быть изменены.

Подозрительный автомобиль был отправлен на экспертизу, и выводы специалистов подтвердили криминальное прошлое транспортного средства.

"В дальнейшем по каналам национального центрального бюро Интерпола, отделение которого функционирует в ГУ МВД России по Иркутской области, во взаимодействии с правоохранительными органами Японии, удалось установить подлинного законного владельца", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время автомобиль помещен на арест-площадку и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращен собственнику, добавили в ведомстве.

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