В Удмуртии шесть человек насмерть отравились неизвестным веществом

Шесть человек в Удмурии погибли от употребления жидкости неизвестного химического состава, которую они пили под видом алкоголя. Задержан местный житель по статье о причинении смерти по неосторожности.

По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан 52-летний житель города Сапапула. Следствие полагает, что именно он передал знакомым канистру с жидкостью, которой отравились шесть человек.

Инцидент произошел 10 апреля. В квартире одного из жилых домов в городе Сарапуле Удмуртской Республики были обнаружены тела четверых местных жителей - двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет.

"Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через некоторое время скончались. Предварительная причина смерти — отправление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя", — сообщили в региональном Следственном комитете.

Из квартиры изъяты канистры с остатками вещества, допрошен в качестве свидетеля местный житель, который также употреблял данное вещество и обращался за медицинской помощью. Назначены медицинские и химическая судебные экспертизы.

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