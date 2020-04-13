Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве начался в ночь на 13 апреля. Его площадь составила порядка 2 тысяч кв. метров.
Сообщение о пожаре в жилом доме в Москве по адресу Ленинский проспект, 62/1, поступило около трех часов ночи.
Прибывшие на место расчеты выяснили, что горит квартира на восьмом этаже здания. Впоследствии пламя перекинулось на соседние помещения и чердак.
О ликвидации возгорания было объявлено спустя три с лишним часа, в 6:10. Пострадавших нет, из дома было эвакуировано 120 человек.
Тушение осложняло сильное задымление и высокая температура. Дом был построен в 1957 году и имел деревянные перекрытия, по которым пламя быстро распространилось на крышу.
Причины возгорания в данный момент выясняет специальная комиссия.
В борьбе с огнем были задействованы 120 человек, использовалось 29 единиц техники.
Эвакуированных жильцов дома временно разместили в гостинице. Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как в Иркутске сразу шесть пациентов психлечебницы устроили побег.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.