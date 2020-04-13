Более ста человек эвакуированы из-за пожара на юго-западе Москвы

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве начался в ночь на 13 апреля. Его площадь составила порядка 2 тысяч кв. метров.

Сообщение о пожаре в жилом доме в Москве по адресу Ленинский проспект, 62/1, поступило около трех часов ночи.

Прибывшие на место расчеты выяснили, что горит квартира на восьмом этаже здания. Впоследствии пламя перекинулось на соседние помещения и чердак.

О ликвидации возгорания было объявлено спустя три с лишним часа, в 6:10. Пострадавших нет, из дома было эвакуировано 120 человек.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Тушение осложняло сильное задымление и высокая температура. Дом был построен в 1957 году и имел деревянные перекрытия, по которым пламя быстро распространилось на крышу.

Причины возгорания в данный момент выясняет специальная комиссия.

В борьбе с огнем были задействованы 120 человек, использовалось 29 единиц техники.

Эвакуированных жильцов дома временно разместили в гостинице. Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как в Иркутске сразу шесть пациентов психлечебницы устроили побег.