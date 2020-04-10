В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении детей

Жительница Республики Татарстан по предварительной информации могла улететь в Турцию, прихватив с собой троих детей и при этом не поставив в известность их отца. Возбуждено уголовное дело о похищении.

В Следственном комитете России по Республике Татарстан усмотрели состав преступления и возбудили уголовное дело о похищении двух и более несовершеннолетних по заявлению местного жителя.

"По предварительной версии, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года Саматова (Гайфуллина) Гузель Даулетгалиевна с тремя малолетними детьми покинула место проживания в Казани и утром 8 ноября вылетела в Турецкую Республику рейсом S807-EO "Казань-Анталия" без согласия отца несовершеннолетних на их выезд", — сообщили в СК РФ.

В настоящее время местопребывание женщины с детьми неизвестно. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения детей, добавили в ведомстве.

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