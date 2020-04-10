В Нижнем Новгороде будут судить “подпольных банкиров”

Четырех участников преступной группы обвиняют в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, доход, который они получили в результате финансовых махинаций, составил более 100 миллионов рублей.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 1986 года рождения был руководителем преступной группы и вовлек в нее не менее десяти жителей областного центра.

Преступники брали в аренду на короткие сроки офисные помещения и, не имея на то лицензии, предоставляли различным фирмам услуги по кассовому обслуживанию и обналичиванию денежных средств.

"При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления своей противоправной деятельности на улице Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты и устройства для хранения информации", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества переданы в суд.

За совершение подобных преступлений обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

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