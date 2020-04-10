В Кемерове осудили двоих таксистов-наркоторговцев

Кемеровский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей 22 и 26 лет. Они обвинялись в хищении наркотических средств, реализации краденного и продаже наркотиков.

Суд выяснил, что фигуранты, работая водителями такси, параллельно организовали продажу наркотиков своим клиентам.

"До этого обвиняемые похитили крупную партию наркотической "соли" у своих конкурентов-наркоторговцев, после чего занялись сбытом запрещенного вещества", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Они фасовали наркотики на дозы и продавали его прямо в салонах своих такси.

В итоге таксистов-наркоторговцев задержали с поличным

"В ходе обысков, проведенных по местам их жительства, стражи порядка изъяли около 400 граммов синтетической "соли". Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу", — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил сбытчиков к 6 годам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание преступники будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в суд передано уголовное дело бывшего замминистра культуры Пирумова и его сообщников, которых обвиняют в хищении 900 миллионов рублей при ремонте Эрмитажа.