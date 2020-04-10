Дело бывшего замминистра культуры Пирумова передано в суд

Бывшего чиновника обвиняют в создании преступного сообщества, которое похитило более 900 миллионов рублей, выделенных на ремонт Эрмитажа.

"По данным следствия, в 2015 году Григорий Пирумов, занимавший в то время должность замминистра культуры РФ, а также Борис Мазо, являвшийся директором Департамента управления имуществом Министерства культуры, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств и легализации похищенного", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Также в состав преступной группы вошли:

Олег Григор, председатель правления банка "Нефтяной Альянс";

Никита Колесников, фактический руководитель группы компаний "Роспан";

Валерий Рогов, главный инженер ООО "Горизонт";

Юлия Бегеза, финансовый директор ООО "Горизонт" и другие лица.

В том же году между Эрмитажем и подконтрольными обвиняемым организациями был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее.

В ходе его исполнения фигуранты похитили более 900 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт.

Впоследствии путем многочисленных финансовых операций им удалось обналичить порядка 800 млн рублей.

В ходе предварительного следствия подозреваемые свою вину не признали.

Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации средств, приобретенных преступным путем, направлено в суд.

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