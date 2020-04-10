Бывшего чиновника обвиняют в создании преступного сообщества, которое похитило более 900 миллионов рублей, выделенных на ремонт Эрмитажа.
"По данным следствия, в 2015 году Григорий Пирумов, занимавший в то время должность замминистра культуры РФ, а также Борис Мазо, являвшийся директором Департамента управления имуществом Министерства культуры, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств и легализации похищенного", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Также в состав преступной группы вошли:
В том же году между Эрмитажем и подконтрольными обвиняемым организациями был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее.
В ходе его исполнения фигуранты похитили более 900 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт.
Впоследствии путем многочисленных финансовых операций им удалось обналичить порядка 800 млн рублей.
В ходе предварительного следствия подозреваемые свою вину не признали.
Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации средств, приобретенных преступным путем, направлено в суд.
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