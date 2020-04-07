В Москве будут судить продавцов поддельных полисов ОСАГО

Никулинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении семи участников преступной группы. Все они обвиняются в мошенничестве при продаже поддельных диагностических карт техосмотра и полисов обязательного автострахования.

Фиктивные документы передавались гражданам, под видом настоящих. Желающим проверить подлинность документов сообщался номер справочной службы.

По этому номеру постоянно находился один из членов преступной группы, который представлялся работником страховой компании и подтверждал подлинность документов.

"Всего в период с апреля 2018 года по март 2019 года у 96 граждан было похищено более 800 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сообщили в прокуратуре Западного административного округа столицы.

Ранее "Правда.ру" сообщала о задержании по подозрению в мошенничестве заместителя генерального директора "Крымэнерго".