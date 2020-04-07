Замдиректора “Крымэнерго” подозревают в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора — руководителя аппарата ГУП "Крымэнерго" и бывшего первого заместителя гендиректора предприятия. Их подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Видео УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Мужчин подозревают в сговоре с целью получения денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые и так входили в функциональные обязанности предприятия.

Так, 5 апреля заместитель гендиректора получил от предпринимателя 300 тысяч рублей. Взамен он обещал в ускоренном режиме выдать техусловия и оформить договор на присоединение к электросетям "Крымэнерго".

После получения денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В ходе следствия также была установлена причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП "Крымэнерго", который также был задержан.

"Изъята и изучается документация, представляющая интерес для следствия. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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