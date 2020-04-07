Москвич подделал паспорт ради большого наследства

В суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы. Его обвиняют в изготовлении поддельного документа и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина узнал, что после смерти одинокой москвички остались квартира стоимостью свыше 10 млн рублей и деньги в размере более 2 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Мужчина принял решение завладеть квартирой и деньгами

Для этого он организовал изготовление поддельного паспорта и документов, которые подтверждали, что он является родственником умершей.

Используя эти документы, он заявил свое право на наследство, получил свидетельство на квартиру, зарегистрировал право собственности и снял деньги с банковских счетов. Но воспользоваться всем этим богатством у злоумышленника уже вряд ли получится.

"Уголовное дело будет направлено в Дорогомиловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — сообщили в прокуратуре Западного административного округа столицы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Москве задержаны преступники, укравшие 25 миллионов рублей с банковских карт доверчивых граждан.