Задержаны преступники, укравшие миллионы с банковских карт москвичей

В Москве задержаны члены преступной группы, которая похищала деньги с банковских карт.

Они звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Затем сообщали, что с карты клиента кто-то пытается снять крупную сумму денег.

Чтобы не потерять средства, нужно срочно перевести их на резервный счет

Этим "резервным счетом" являлся счет самих злоумышленников.

Выяснилось также, что подозреваемые были технически продвинутыми, чтобы запутать следы, большую часть похищенных денег переводили в криптовалюту.

"По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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