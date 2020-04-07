В Москве задержаны члены преступной группы, которая похищала деньги с банковских карт.
Они звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Затем сообщали, что с карты клиента кто-то пытается снять крупную сумму денег.
Этим "резервным счетом" являлся счет самих злоумышленников.
Выяснилось также, что подозреваемые были технически продвинутыми, чтобы запутать следы, большую часть похищенных денег переводили в криптовалюту.
"По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, что в Краснодаре будут судить руководителей строительной компании, которые обманули дольщиков более чем на полмиллиарда рублей.
Пока решили защитить только детей и подростков.