2 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва всех самолетов в московском аэропорту Шереметьево.
"Получив сообщение от анонимного источника о том, что все самолеты в Шереметьево заминированы, мы провели проверку. Мы осмотрели все самолеты. Никаких опасных устройств обнаружено не было", — сообщили правоохранительные органы.
Также были усилены меры безопасности аэропорта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неизвестные "заминировали" четыре самолета за день.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.