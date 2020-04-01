В течение дня 1 апреля неизвестные сообщили о взрывных устройствах, которые якобы находятся на борту пассажирских самолетов.
Речь идет об авиарейсах: Москва — Краснодар, Красноярск — Москва, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Пермь.
Анонимные сообщения о "минировании" поступили на электронную почту аэропорта Шереметьево.
Все авиарейсы совершили штатные посадки в аэропортах назначения.
Электронные письма о взрывных устройствах на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" около 100 рейсов.
"Неизвестные вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний," — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.