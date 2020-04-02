ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД

Задержаны два генерала из Следственного департамента МВД России — заместитель начальника Следственного департамента Александр Краковский и генерал Александр Бирюков. Их подозревают в получении взяток.

Также по подозрению в получении взяток задержали следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

Днем 2 апреля сотрудники ФСБ и СК РФ провели обыски в СД МВД.

Генералы СД МВД получили взятку от предпринимателя Альберта Худояна, который является фигурнатов уголовного дела о мошенничестве на $10 миллионов.

"Ему в качестве меры пресечения избрали содержание под стражей, а позже изменили на домашний арест, вероятно, не без участия высокопоставленных полицейских", — сообщили следователи.

В СД МВД еще идут обыски.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции.