Задержаны два генерала из Следственного департамента МВД России — заместитель начальника Следственного департамента Александр Краковский и генерал Александр Бирюков. Их подозревают в получении взяток.
Также по подозрению в получении взяток задержали следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Днем 2 апреля сотрудники ФСБ и СК РФ провели обыски в СД МВД.
Генералы СД МВД получили взятку от предпринимателя Альберта Худояна, который является фигурнатов уголовного дела о мошенничестве на $10 миллионов.
"Ему в качестве меры пресечения избрали содержание под стражей, а позже изменили на домашний арест, вероятно, не без участия высокопоставленных полицейских", — сообщили следователи.
В СД МВД еще идут обыски.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.