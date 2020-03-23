В Свердловской области школьница родила ребенка и выбросила его в окно

Шестнадцатилетнюю школьницу из Свердловской области подозревают в убийстве младенца. Инцидент произошел в Ивделе.

Как сообщают следователи, девушка забеременела и скрывала это. Ребенка она родила дома в ванной, после чего решила от него избавиться и выбросила из окна второго этажа. От полученных травм младенец скончался.

После домашних родов у школьницы начались осложнения, в настоящее время она находится в больнице.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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