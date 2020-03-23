Шестнадцатилетнюю школьницу из Свердловской области подозревают в убийстве младенца. Инцидент произошел в Ивделе.
Как сообщают следователи, девушка забеременела и скрывала это. Ребенка она родила дома в ванной, после чего решила от него избавиться и выбросила из окна второго этажа. От полученных травм младенец скончался.
После домашних родов у школьницы начались осложнения, в настоящее время она находится в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
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Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.