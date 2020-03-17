В Геленджике 34-летняя женщина убила свою трехмесячную дочь.
"Женщина, ее муж и ребенок проживали в доме на улице Луначарского. Согласно предварительным данным, днем 13 марта 2020 года мать находилась с ребенком дома.
По словам обвиняемой, девочка громко плакала, поэтому она задушила ее с помощью полимерного пакета. Потом женщина сообщила свекрови о том, что ребенок умер, скрыв, что имеет к этому отношение", — рассказали следователи.
Проводится расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать убила детей после приговора суда.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.