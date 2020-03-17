В Геленджике 34-летняя женщина убила свою трехмесячную дочь.

"Женщина, ее муж и ребенок проживали в доме на улице Луначарского. Согласно предварительным данным, днем 13 марта 2020 года мать находилась с ребенком дома.

По словам обвиняемой, девочка громко плакала, поэтому она задушила ее с помощью полимерного пакета. Потом женщина сообщила свекрови о том, что ребенок умер, скрыв, что имеет к этому отношение", — рассказали следователи.