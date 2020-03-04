Изображение гигантского мужского полового органа появилось на картах авиадиспетчеров после очередного полета лайнера Lufthansa. Снимки траектории движения самолета размещены в Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания рейсов Flightradar24.
Забавный рисунок получился у пилота самолета Airbus-320, следовавшего из Франкфурта в Бремен. Специалисты пояснили, что такое небесное "граффити" получилось из-за того, что летчику было необходимо зайти на второй круг после первой неудавшейся попытки совершить посадку.
Пользователи Сети не отказали себе в удовольствии пошутить
"Возможно, пилот был женщиной…", — написал один пользователь.
"Из Франкфурта… с любовью", — посмеялся третий.
"Это женщина-пилот, которая узнала об измене мужа и пытается дать ему понять, что она уже купила длинный острый нож", — предположил еще один комментатор.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во вторник в России совершили вынужденную посадку четыре самолета.
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