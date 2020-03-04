Пилот Lufthansa нарисовал в воздухе огромный пенис

Изображение гигантского мужского полового органа появилось на картах авиадиспетчеров после очередного полета лайнера Lufthansa. Снимки траектории движения самолета размещены в Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания рейсов Flightradar24.

Забавный рисунок получился у пилота самолета Airbus-320, следовавшего из Франкфурта в Бремен. Специалисты пояснили, что такое небесное "граффити" получилось из-за того, что летчику было необходимо зайти на второй круг после первой неудавшейся попытки совершить посадку.

Пользователи Сети не отказали себе в удовольствии пошутить

"Возможно, пилот был женщиной…", — написал один пользователь. "Из Франкфурта… с любовью", — посмеялся третий. "Это женщина-пилот, которая узнала об измене мужа и пытается дать ему понять, что она уже купила длинный острый нож", — предположил еще один комментатор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во вторник в России совершили вынужденную посадку четыре самолета.