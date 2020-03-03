Во вторник в России четыре самолета совершили экстренную посадку

Во вторник четыре пассажирских самолета совершили вынужденные посадки из-за ложных сообщений о минировании или неполадках на борту.

Airbus A330 "Аэрофлота" Владивосток — Москва;

Boeing "Аэрофлота" Москва — Цюрих;

Airbus A320 авиакомпании S7 Новосибирск — Москва;

пассажирский самолет Москва — София вынужденно приземлились в ближайших к ним аэропортах.

Причины — два ложных сообщения о минировании и два срабатывания систем предупреждения об опасности.

Любая посадка — сложности для всех

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев рассказал порталу BFM о сложностях, с которыми сталкиваются все участники процесса.

"Все это, конечно, обходится в десятки, а может быть, даже и сотни тысяч рублей. Есть еще проблема с дозаправкой воздушного судна. И второе — это эвакуация пассажиров, потом их нужно обратно завести в воздушное судно. Что бы ни случилось, посадка воздушного судна все равно оплачивается. Как форс-мажор ситуация не рассматривается. Может рассматриваться, если вдруг воздушное судно захватили, и произошла посадка, в этом случае, конечно, не платят".

Отметим, что во всех четырех случаях посадки прошли штатно, никто не пострадал.