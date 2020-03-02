Молодая модель из Подмосковья подавилась шоколадом и умерла

17-летняя модель из Котельников погибла, подавившись шоколадкой. Друзья погибшей рассказали детали трагедии. По их словам, во время инцидента они находились в подъезде.

Девушка откусила шоколадку и через мгновенье потеряла сознание. Один из парней вызвал скорую, однако медикам не удалось спасти девушку. Полиция устанавливает детали происшествия. Сообщается, что модель участвовала в конкурсе красоты в Подмосковье.