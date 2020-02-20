Миниатюрный песик спас глухую хозяйку от пожара

Сообразительный кокер-пудель спас глухую британку и ее молодого человека от смерти в пожаре.

Спасенная Кирстен Калландер рассказала, что около одиннадцати часов вечера она и ее бойфренд легли спать и быстро уснули. Через какое-то время ее собачка Пикл начала будить ее.

"Она была очень настойчивой. Она толкала меня мордой и не переставала облизывать. Таким образом он показывал, что мы в опасности", — рассказала британка газете Metro

Проснувшаяся женщина почувствовала запах гари. В ее квартире возгорания не было. Посмотрев в глазок двери, британка увидела разгорающееся пламя у соседней квартиры. Кирстен и ее приятель выбежали из квартиры и вызвали пожарных.

"Пикл спасла нам жизнь, я так ей благодарна", — подчеркнула хозяйка пса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об астраханце, который спас из ледяной воды бродячую собаку.