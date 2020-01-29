Житель Астрахани залез в ледяную реку ради спасения дворняжки

В Интернете обсуждают поступок жителя Астрахани, который ради спасения жизни тонущей собаки, невзирая на холод, разделся и залез в ледяную воду. Очевидцы рассказывают, что, увидев животное в воде, которое безуспешно пытается выбраться на берег, мужчина разделся до трусов и уверенно пошел в воду.

Местному жителю, зашедшему в ледяную реку по грудь, удалось дотянуться до ошейника собаки и вытянуть ее к берегу. Как передает ТАСС, имя героя — Александр Нешин. Он рассказал, как все произошло: