В Интернете обсуждают поступок жителя Астрахани, который ради спасения жизни тонущей собаки, невзирая на холод, разделся и залез в ледяную воду. Очевидцы рассказывают, что, увидев животное в воде, которое безуспешно пытается выбраться на берег, мужчина разделся до трусов и уверенно пошел в воду.
Местному жителю, зашедшему в ледяную реку по грудь, удалось дотянуться до ошейника собаки и вытянуть ее к берегу. Как передает ТАСС, имя героя — Александр Нешин. Он рассказал, как все произошло:
"Когда мы прогуливались по набережной реки Кутум, за нами увязалась дворняжка. Она долгое время шла с нами, а затем, видимо, спустилась к речке. Метров через 15 моя дочка Алина, обернувшись, увидела, что собака провалилась под лед и тонет".
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.