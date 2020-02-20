Хабаровчанин планировал устроить теракт в собственной школе

Молодой житель Хабаровска получил восемь лет лишения свободы за то, что планировал теракт в школе, где он учился.

Сотрудники ФСБ Хабаровского края обнаружили преступные намерения в действиях молодого хабаровчанина. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, 19-летний житель дальневосточного краевого центра хотел совершить вооруженное нападение на школу №30, где он раньше учился.

"В ходе обыска были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России экстремистской организации. Также были найдены символика "школьной стрельбы" (school shooting), поясная разгрузка для переноски боеприпасов, охотничье ружье и патроны", — сообщает ведомство.

Изобретательность преступного ума

Хабаровчанин проявил изобретательность при покупке оружия — решил идти разными путями. Он пытался купить ружье и боеприпасы по закону — после сбора справок и регистрации на Госуслугах. Кроме того, он искал возможности в Интернете.

Сейчас неудавшийся террорист проходит подозреваемым по уголовному делу за покушение на преступление и террористический акт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании в Керчи двух подростков, которые намеревались взорвать школу.