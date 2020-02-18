В Керчи ФСБ задержала двух подростков за подготовку терактов в школах

Двое подростков из Керчи (Крым) готовили теракты в школах полуострова. Об этом стало известно сотрудникам ФСБ, которые и задержали старшеклассников. У подростков изъяты самодельные бомбы, сообщает пресс-центр ФСБ.

"У задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете", — говорится в сообщении.

Террористы и живодеры

В спецслужбе сообщили также, что бомбы, сделанные кустарным способом, подростки тестировали на домашних животных.

Выяснилось, что подростки решили пройти путь Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял людей в Керченском политехническом колледже.