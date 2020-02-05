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Пьяный москвич убил кота на глазах у маленького сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве 32-летний житель, будучи пьяным, убил кота. Все происходило на глазах у его сына — малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О происшествии стало известно от свидетелей, которые сообщили в Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому округу о том, что в поселке Гарь-Покровское найден труп кошки.

"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские задержали мужчину. Его дело будут рассматривать в рамках статьи УК РФ, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными. Максимальная санкция по этой статье — заключение до пяти лет.

О моральном состояния мальчика, ставшего свидетелем трагедии, не сообщается.

Темы москва происшествия жестокое отношение с животными
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