В Подмосковье пациент пригрозил взорвать больницу, если его не выпишут

В Подмосковье в городе Королёв пациент городской больницы пригрозил взорвать клинику, если его не выпишут домой.

Пациент пригрозил врачу гранатой

Инцидент произошел 22 января. Сообщается, что пациент подошел к врачу в коридоре больнице и сказал, что "все здесь взорвет". Он потребовал, чтобы его срочно выписали домой.

В качестве доказательства того, что угроза реальная, он показал в руке гранату.

На место ЧП выехала полиция. Пациент сдался, гранату вернул. Проверка показала, что это была учебная граната Rag F-1.

Сотрудников и пациентов больницы не стали эвакуировать, а буйного больного забрали в отделение.

Выяснилось, что у пациента уже была судимость за разбойные нападения и грабеж.

По данному инциденту проводится проверка доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Перми пациент напал на врачей "скорой помощи".