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Источник Правда.Ру

В Перми пациент напал на врачей "скорой помощи"

Происшествия

В Перми местный житель вместе с супругой напали на врачей "скорой помощи".

Это произошло в ночь с 11 на 12 января.

Сообщается, что в выходные в "скорую" поступил вызов от мужчины, проживающего в доме на улице Хабаровской. Он сообщил, что его 66-летний отец жалуется на боли в груди.

Когда медики приехали на вызов, больной отказался, чтобы его осмотрели врачи.

Сын пациент избил медиков "скорой" табуретом

"На просьбу расписаться в карте вызова об отказе сын пациента отреагировал агрессивно", — сообщили в "скорой".

После этого он взял мобильный телефон и стал снимать врачей на видео. Затем пациент набросился с кулаками на одного из фельдшеров "скорой".

Врачу пытался помочь его коллега, но сын пациента тоже ударил его табуретом по голове. Супруга пациента стала душить первого фельдшера.

Одному из фельдшеров удалось выйти из квартиры и дозвониться до старшего врача станции. На место происшествия выехала полиция.

До их приезда второго фельдшера удерживали в квартире.

Когда прибыли полицейские, врачи написали заявление. Один из врачей, избитый пациентов, находится на больничном.

В полиции сообщили, что по данному происшествию проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пациентка напала на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

Темы пермь избиение скорая помощь российские врачи
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