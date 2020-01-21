Житель Сочи пытался развратить 10-летнюю девочку в автобусе

В Сочи задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он пытался развратить 10-летнюю девочку в автобусе.

"Мужчина ехал в автобусе и начал приставать к девочке. Та стала кричать, тогда он вышел из автобуса и скрылся", - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что петербургский студент неоднократно развращал 14-летнего школьника.