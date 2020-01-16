В Петербурге студент одного из вузов подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка.
В полицию обратился отец мальчика и сообщил, что студент в течение нескольких лет в квартире одного из домов на Народной улице развращал его сына.
В настоящее время студент задержан. Полиция устанавливает все детали произошедшего.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в школе Красногорска разразился интим-скандал из-за совращения учеников.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.