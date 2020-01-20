Стали известны подробности смертельного прорыва трубы в Перми

По факту гибели людей в частной гостинице Перми из-за прорыва трубы отопления возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала со ссылкой на МЧС по Пермскому краю, что сегодня в гостинице "Карамель" погибли люди.

Тела погибших обнаружены после того, как завершилась откачка воды из помещений гостиницы. По уточненным данным, погибли не четыре, как сообщалось ранее, а пять человек. Все они были постояльцами "Карамели". Сейчас следователи устанавливают их личности.

Еще три человека госпитализированы. По данным медиков, у них ожоги II-III степени.

Уже известно, что причиной трагедии стал прорыв канализационного лежака, который соединял участки теплосети.

"Выбраться из помещений, в которые хлестал кипяток, люди не смогли, поскольку отель очень сложно расположен: в подвальном помещении", — сказал журналистам Максим Решетников, губернатор Пермского края.

По данным местных СМИ, горячей воды было столько, что она "хлестала через порог". Сейчас все здание огорожено. Спасатели продолжают работать. Трубу перекрыть пока не удалось.

Фото: vk.com