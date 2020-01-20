В гостинице Перми четыре человека сварились заживо при прорыве трубы

В частной гостинице "Карамель", расположенной в цокольном этаже жилого дома в городе Пермь сегодня ночью в результате прорыва трубы отопления погибли четыре человека.

Еще трое пострадавших находятся в больнице.

Причина — ожоги от кипятка. Об этом сообщает региональное МЧС.

Сейчас возле дома дежурят семь бригад скорой помощи. Губернатор Максим Решетников там же, на месте трагедии пообещал, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.