В частной гостинице "Карамель", расположенной в цокольном этаже жилого дома в городе Пермь сегодня ночью в результате прорыва трубы отопления погибли четыре человека.
Еще трое пострадавших находятся в больнице.
Причина — ожоги от кипятка. Об этом сообщает региональное МЧС.
Сейчас возле дома дежурят семь бригад скорой помощи. Губернатор Максим Решетников там же, на месте трагедии пообещал, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.