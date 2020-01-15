Убийцу ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Мужчину, который в октябре прошлого года в Нарьян-Маре убил ребёнка в детском саду, в результате психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым.

Сообщается, что ему необходимо принудительное медицинское лечение.

Также завершилось расследование в отношении сотрудника ЧОП "Святогор", материалы переданы стороне защиты.

Напомним, что 31 октября 2019 года в Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка.