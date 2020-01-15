Мужчину, который в октябре прошлого года в Нарьян-Маре убил ребёнка в детском саду, в результате психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым.
Сообщается, что ему необходимо принудительное медицинское лечение.
Также завершилось расследование в отношении сотрудника ЧОП "Святогор", материалы переданы стороне защиты.
Напомним, что 31 октября 2019 года в Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.