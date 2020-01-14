Пассажирка поезда выбросила девятимесячную дочь из купе

В Новороссийске полицейские сняли с пассажирского поезда 36-летнюю женщину, которая выбросила из купе своего грудного ребенка.

Женщина ехала в купе вместе со своим гражданским мужем, 9-месячной и 7-летней дочерьми. Она была пьяна. Женщина вышла из купе со своей младшей дочерью и бросила ее между этажами купе на лестницу.

В итоге семью сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Младшего ребенка отправили в больницу, а старшую девочку — в социально-реабилитационный центр.

С женщиной и ее сожителем полицейские провели профилактическую беседу. В связи с фактом неисполнения родительских обязанностей они будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать выбросила ребенка прямо на железнодорожном полотне.