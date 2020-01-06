Студент из Индонезии был назван самым страшным насильником в истории Великобритании после того, как был осужден за более чем 150 преступлений, совершённых в течение более чем двух с половиной лет.
36-летний Рейнхард Синага был признан виновным в том, что заманил 48 человек из баров и клубов в городе Манчестер в свою квартиру, где накачивал их наркотиками и насиловал. В некоторых случаях он затем снимал сексуальные действия на свой мобильный телефон.
"Самый активный насильник, когда-либо судимый в британском суде, сегодня был заключен в тюрьму пожизненно", — говорится в заявлении британской прокуратуры.
Государственный обвинитель отметил, что Синага при его ненасытных аппетитах несомненно продолжал бы свои нападения, если б его не поймали.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.