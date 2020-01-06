Леди Гага рассказала о пережитой череде изнасилований

Известная певица Леди Гага сообщила, что ранее подверглась череде изнасилований. По ее словам, это произошло когда ей было 19 лет. Личность насильника певица не раскрыла, однако подчеркнула, что это был "близкий для нее" человек.

Об этом Леди Гага рассказала телеведущей Опре Уинфри. Она утверждает, что столкнулась с пост-травматическим расстройством, который сопровождал ее на протяжении нескольких лет. По ее словам, бороться с ПТСР пришлось даже тогда, когда она стала знаменитой.