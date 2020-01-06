Полиция обнаружила тела двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат под Щелково. Погибший Сергей Хайкин возглавлял один из отделов "Роскосмоса". Также правоохранителями было обнаружено тело его брата Ивана.
Следователи выяснили, что между братьями произошла ссора и Иван Хайкин выстрелил в старшего брата из ружья. Когда он понял, что убил брата, то совершил самоубийство.
"В настоящее время осмотрено место происшествия с участием следователя-криминалиста, изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе МВД.
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