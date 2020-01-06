В Подмосковье убили начальника отдела "Роскосмоса"

Полиция обнаружила тела двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат под Щелково. Погибший Сергей Хайкин возглавлял один из отделов "Роскосмоса". Также правоохранителями было обнаружено тело его брата Ивана.

Следователи выяснили, что между братьями произошла ссора и Иван Хайкин выстрелил в старшего брата из ружья. Когда он понял, что убил брата, то совершил самоубийство.