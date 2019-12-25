В Мурманской области в Кандалакшском районе в ходе учений погиб военнослужащий.
Данную информацию подтвердили в военном следственном управлении СКР по Северному флоту.
Сообщается, что по данному факту возбудили уголовное дело.
Известно, что военнослужащий получил огнестрельное ранение по причине неосторожного обращения с оружием. Врачи не смогли его спасти.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что российский военный советник погиб в Сирии при обстреле боевиков.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.