В Мурманской области во время учений погиб контрактник

В Мурманской области в Кандалакшском районе в ходе учений погиб военнослужащий.

Данную информацию подтвердили в военном следственном управлении СКР по Северному флоту.

Сообщается, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Известно, что военнослужащий получил огнестрельное ранение по причине неосторожного обращения с оружием. Врачи не смогли его спасти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что российский военный советник погиб в Сирии при обстреле боевиков.