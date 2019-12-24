Режим ЧС действует в Югре из-за разлива нефти в Иртыше

Власти Югры ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реке Иртыш. Ранее на переправе в реку провалился бензовоз. Водитель не успел выбраться из грузовика. Его тело позже вытащили спасатели. По информации сотрудников МЧС, цистерна бензовоза цела.

По мнению МЧС, один из клапанов цистерны мог самопроизвольно открыться при падении грузовика в реку. Это стало причиной попадании нефтепродуктов в акваторию. Примечательно, что переправу сдали в эксплуатацию за несколько дней до происшествия. Она допускала проезд транспорта весом не более 20 тонн.